Kosovo: premier Kurti visita agenti di polizia feriti in recente operazione nel nord

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha visitato insieme al ministro dell'Interno Xhelal Svecla gli agenti di polizia rimasti feriti durante la recente operazione in alcune parti del Paese tra cui il nord del Kosovo. Lo riferisce una nota del governo di Pristina, che ricorda come l'operazione di polizia si sia svolta nella regione della capitale, a Peja, Mitrovica Sud e Mitrovica Nord. In quest'ultimo comune, aggiunge la nota, "alcuni gruppi organizzati si sono riuniti, hanno creato blocchi stradali con vari mezzi di trasporto, usando bombe, fumogeni e granate a mano, al fine di impedire alla polizia ed agli agenti di frontiera di compiere il proprio dovere". Kurti ha espresso dispiacere per questi attacchi e ha ribadito che tali azioni da parte della criminalità organizzata non saranno tollerate.(Alt)