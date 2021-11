Italia-Kosovo: sottosegretario Della Vedova, il futuro è in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha ricevuto Kreshnik Ahmeti, vice ministro degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo. "Nonostante la pandemia da Covid-19, il nostro dialogo politico è aumentato negli ultimi due anni e intendiamo continuare sulla stessa strada. Il nostro impegno per un Kosovo più prospero e sicuro è testimoniato dal nostro ruolo nella Kosovo Force (Kfor), cui contribuiamo con oltre 600 unità - ha detto Della Vedova -. L'Italia continuerà a supportare il Kosovo nel suo processo di institution-building e vede nell'attuale agenda governativa una concreta opportunità per rafforzare la cooperazione, specialmente per quanto riguarda lo stato di diritto e la lotta alla criminalità organizzata. Siamo soddisfatti per la ripresa dei flussi commerciali tra Italia e Kosovo registrata nel primo semestre del 2021. L'Italia intende cercare di sviluppare la collaborazione economica con spirito innovativo, puntando alla valorizzazione del mercato kosovaro – ha continuato Della Vedova –. Siamo impegnati, inoltre, nel sostenere l'integrazione del Kosovo sia nel quadro regionale balcanico sia nell'ampia famiglia europea. Siamo convinti che il futuro del Kosovo sia in Europa e continueremo a fare in modo che la nostra istanza venga sentita a Bruxelles. In quanto alle relazioni con la Serbia, il nostro messaggio per entrambi è quello di concentrarsi sul dialogo facilitato dalla UE e di mettere da parte i contenziosi. Auspichiamo che i leader politici prendano la strada del dialogo politico e che tutti i Paesi della regione diano un contributo nella costruzione di una vera e duratura riconciliazione", ha concluso il sottosegretario. (Com)