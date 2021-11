Difesa: Kosovo, a Villaggio Italia della missione Kfor celebrata la festa dei paracadutisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Andrea Bertazzo, comandante del Regional Command West nonché comandante dei Diavoli Gialli del 185mo Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, ha riconosciuto ai paracadutisti gli esemplari valori etici e le eccellenti doti professionali che hanno ispirato i paracadutisti di El Alamein, auspicando che tali valori siano da monito, così oggi come allora, per tutti i giovani soldati delle aviotruppe per l'assolvimento dei compiti a loro assegnati. I parà del contingente provengono dal Comando della Brigata Paracadutisti Folgore di Livorno, dal Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa, dal 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore di Bracciano, dal 183mo Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia, dal terzo Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto, dal Reggimento Logistico Folgore di Pisa e dal 185mo Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi Folgore di Livorno. Attualmente i paracadutisti del contingente italiano stanno ricoprendo incarichi fondamentali, dalle posizioni di staff nelle cellule, al personale sanitario, dagli operatori per operazioni speciali, agli specialisti logistici, al personale della forza di manovra. Tutti militari che, con il loro operato, assicurano l'assolvimento del compito della missione secondo i dettami della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo. (Com)