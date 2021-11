Kosovo-Serbia: presidente Osmani, Belgrado non interessata ad accordo finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non è interessata a firmare un accordo finale per la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. E' quanto dichiarato dalla presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un'intervista all'emittente televisiva "Kanal 10". Osmani ha fatto riferimento ai due incontri intercorsi negli scorsi mesi tra il presidente serbo Aleksandar Vucic ed il premier kosovaro Albin Kurti, nei quali è stato confermato "con certezza" che Belgrado non è interessata a firmare un accordo con Pristina. "Il Kosovo ha un grande interesse nel raggiungere un accordo finale e sta lavorando per una cornice conclusiva che includa il reciproco riconoscimento negli attuali confini", ha sottolineato la presidente kosovara, rimarcando che la Serbia non è invece interessata è andrà ad elezioni anticipate ad aprile del 2022. "Stiamo vedendo non solo una mancanza di interesse ma anche un continuo impegno per creare tensioni nella regione", ha osservato Osmani. (Alt)