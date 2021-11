Kosovo: segretaria generale Osce incontra Osmani e Kurti, focus su stato di diritto e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale dell'Osce, Helga Maria Schmid, ha tenuto ieri incontri separati con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani e con il primo ministro Albin Kurti e il vice primo ministro Besnik Bislimi. Nell'incontro con Schmid, Osmani ha sottolineato l'importanza dell'adesione del Kosovo all'Osce e il proseguimento di una stretta cooperazione con la sua missione in Kosovo, come riflesso dei valori comuni dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. "Durante l'incontro sono stati discussi una serie di argomenti, dalla sicurezza delle donne, ai recenti sviluppi nella regione e gli sforzi delle istituzioni del Kosovo per rafforzare lo stato di diritto", si legge in una dichiarazione rilasciata dalla presidenza del Kosovo. (segue) (Alt)