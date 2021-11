Kosovo: segretaria generale Osce incontra Osmani e Kurti, focus su stato di diritto e riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, nel corso dell'incontro con Kurti e Bislimi, la segretaria generale dell'Osce è stata edotta dei progressi compiuti dal governo nell'ambito della sua agenda, in particolare in relazione agli obiettivi di crescita economica e le riforme avviata nel settore giudiziario. "Si è discusso di cooperazione regionale e il premier ha ribadito l'impegno del Kosovo per la cooperazione e l'integrazione, ma ha ribadito di non sostenere iniziative regionali dove l'Ue non è presente", si legge in un comunicato diffuso dal governo di Pristina. "La segretaria Schmid si è congratulata con il primo ministro Kurti per il buon andamento del processo elettorale e la preparazione dell'infrastruttura legale, come prima fase del processo di controllo, nonché per i notevoli progressi in molti settori. Ha elogiato in particolare l'impegno e la dedizione del governo nella lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e alla corruzione", si aggiunge nel comunicato. Sulla questione del dialogo con la Serbia, Kurti ha sottolineato che l'obiettivo finale è il riconoscimento reciproco e che le persone scomparse rimangono la prima priorità del governo kosovaro. Nel frattempo, Bislimi ha sottolineato l'impegno del Kosovo nel raggiungimento del riconoscimento reciproco e ha ritenuto inaccettabili le provocazioni della Serbia. (Alt)