Kosovo: premier Kurti dopo minacce, la mia agenda non è cambiata

- Il primo ministro Albin Kurti ha dichiarato di "non sentirsi in pericolo" dopo la notizie di minacce a lui indirizzate. "Non mi sento in pericolo, ma sono gli organismi di sicurezza che valutano le minacce e agiscono in base a determinate circostanze. Non ho cambiato la mia agenda né ieri né oggi", ha detto Kurti. Secondo quanto riportano i media di Pristina, si sospetta che la minaccia sia stata fatta attraverso i social network da una persona con un profilo falso. Nel post, l'utente avrebbe offerto una ricompensa di 35mila euro per la persona "che ucciderà il primo ministro Albin Kurti". (segue) (Alt)