Kosovo: premier Kurti dopo minacce, la mia agenda non è cambiata (2)

- Intanto la polizia kosovara ha confermato che tutte le misure necessarie e le dovute indagini sono state immediatamente avviate. "Inizialmente, la polizia del Kosovo ha aumentato le misure di sicurezza personale del primo ministro, compresa la protezione immediata, ma ha anche inviato unità di reazione rapida dalla regione di Pristina composta da due agenti di polizia, per garantire la residenza del primo ministro. La polizia del Kosovo conferma che non c'erano funzionari di unità speciali impegnate in questa attività", si legge in un comunicato diffuso dalle forze dell'ordine. (segue) (Alt)