Kosovo: ministra Giustizia, valutazione sistema giudiziario risponde a esigenza dei cittadini

- L'Unione europea ha chiesto una valutazione del sistema giudiziario del Kosovo e questa dovrebbe includere anche la Corte costituzionale del Paese. Lo ha detto la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, in un dibattito televisivo trasmesso dall'emittente "Ktv". "Abbiamo presentato argomenti per il processo di valutazione. E' una richiesta che viene dai nostri cittadini. Il mandato non è quello di convincere gli ambasciatori su quello che è giusto", ha osservato la ministra, secondo cui l'Ue chiede un miglioramento del processo di rivalutazione del sistema giudiziario kosovaro. Secondo Haxhiu, la legge sulla valutazione dei giudici kosovari sarà pronta il prossimo anno. (Alt)