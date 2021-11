Kosovo-Serbia: premier Kurti, ancora nessuna data per incontro con Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è ancora una data per un incontro a Bruxelles tra il primo ministro kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. A dirlo è stato oggi lo stesso Kurti, che è tornato anche sul mancato ingresso in Serbia della squadra di pugilato kosovara che avrebbe dovuto partecipare ai campionati mondiali. Secondo il premier kosovaro, chiudendo le porte ai pugili del Kosovo la Serbia ha mostrato "il suo vero volto". "Presenteremo tutte queste questioni a Bruxelles, anche prima di un incontro in quanto siamo in contatto con lettere che inviamo loro", ha dichiarato Kurti. Un incontro tra le delegazioni di Pristina e Belgrado, secondo il premier kosovaro, si terrà a Bruxelles nella seconda metà di novembre, mentre per un confronto diretto tra lui e Vucic "dipende più dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, e dall'inviato speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak". (segue) (Alt)