- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha consegnato un mazzo di fiori alla cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, al termine dei lavori del G20. La cancelliera tedesca, in procinto di lasciare l’incarico mentre sono in corso i negoziati per la formazione del nuovo governo in Germania, è stata così salutata in occasione della sua ultima partecipazione al G20. (Res)