G20: Erdogan, rapporto molto buono con Draghi

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha definito “molto buono” il rapporto con il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando come tra i due Paesi sia possibile aprire una collaborazione sui sistemi di difesa missilistica Samp-T. In conferenza stampa al termine del vertice G20 di Roma, Erdogan si è anche detto “preoccupato” per la vendita di armi alla Grecia da parte della Francia. Draghi ed Erdogan hanno avuto ieri un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20, il primo dopo che il capo del governo italiano ha definito "dittatore" il presidente turco.(Res)