G20: India, premier Modi parte per Glasgow “dopo un proficuo vertice” (3)

- Gli incontri di oggi si sono aggiunti a quelli di ieri con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, e con il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong. Modi e Macron hanno espresso soddisfazione per lo stato del partenariato strategico indo-francese e parlato della strategia indo-pacifica dell’Ue e del ruolo della Francia, nonché dell’imminente Cop26. Modi e Lee hanno discusso soprattutto dei cambiamenti climatici e della pandemia di coronavirus, con particolare riferimento alla vaccinazione e alla normalizzazione della mobilità. Ieri, inoltre, Modi è stato ricevuto in Vaticano da papa Francesco per un’udienza privata, primo premier indiano dal 2000 (Atal Bihari Vajpayee con Giovanni Paolo II). Pandemia e clima sono stati tra i temi del colloquio. Modi ha invitato Sua Santità a visitare l’India. (segue) (Res)