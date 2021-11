G20: India, premier Modi parte per Glasgow “dopo un proficuo vertice” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altro ieri, invece, c’è stato il bilaterale col presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, il cui esito principale è stata la dichiarazione congiunta per la partnership strategica sulla transizione energetica. Al fine di promuoverla, si legge nel documento, l’Italia e l’India avvieranno una serie di azioni concrete, innanzitutto incaricando il gruppo di lavoro congiunto sulla cooperazione nel campo dell’energia di esplorare le potenziali opportunità in varie aree. Questi i settori indicati: città e reti intelligenti, mobilità, distribuzione di energia elettrica e soluzioni di stoccaggio, trasporto del gas e promozione del gas naturale come combustibile ponte, gestione integrata dei rifiuti (“waste-to-wealth”) ed energie verdi (idrogeno verde, gas naturale compresso e gas naturale liquefatto, biometano, bioraffinerie, bioetanolo di seconda generazione, olio di ricino, biopetrolio da rifiuti organici). (Res)