G20: Biden si congratula con Draghi, fatto un lavoro straordinario

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con il primo ministro Mario Draghi per l’organizzazione del G20 di Roma. “Ringrazio gli italiani per l’ospitalità e mi congratulo con Draghi, ha fatto un lavoro straordinario con il G20”, ha detto Biden, parlando in conferenza stampa al termine del G20 di Roma. “Abbiamo fatto progressi su molti temi”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, citando, tra le altre cose, l’accordo sulla tassazione minima globale. Gli Usa “sono stati una parte significativa di questa agenda”, ha aggiunto.(Res)