Business news: Perù, Castillo ribadisce rispetto per libertà di impresa dopo dichiarazioni su nazionalizzazione gas Camisea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ribadito che il suo governo rispetta la libertà di impresa, dopo avere nuovamente paventato la possibilità di nazionalizzare il gas del giacimento di Camisea, uno dei giacimenti di gas più importanti del continente americano. “Come governo del popolo siamo e saremo rispettosi della libertà d’impresa. Il gasdotto che porterà il gas nel sud del paese è la nostra priorità, così come la sua massificazione a beneficio di tutti i peruviani. Questo è l’impegno assunto con il popolo e lo rispetteremo”, ha scritto Castillo sul suo account Twitter ufficiale. In precedenza, durante un evento nella regione di Amazonas, Castillo aveva dichiarato di avere chiesto al Congresso di approvare una legge per nazionalizzare il gas di Camisea “per darlo a tutti i peruviani”. "Ho appena firmato il decreto supremo sul recupero del gas e da qui sollecitiamo il Congresso affinché una volta per tutte facciamo una legge sulla nazionalizzazione del gas di Camisea, per darlo a tutti i peruviani", aveva dichiarato il presidente. (Res)