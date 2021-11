Business news: Brasile, a settembre rallenta crescita indice prezzi alla produzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, l'indice dei prezzi alla produzione industriale (Ipp) in Brasile è cresciuto del 30,59 per cento su anno e dello 0,40 per cento su mese. L'indice, diffuso dall'istituto di statistica (Ibge), descrive un rallentamento nella crescita del costo di produzione: ad agosto l'aumento annuo era stato del 33,12 per cento su anno e dell'1,89 per cento su mese, mentre a luglio si era registrato un 34,97 per cento su anno e l'1,87 per cento su mese. Dall'inizio di settembre i l'indice dei prezzi alla produzione industriale hanno accumulato una crescita del 24,08 per cento. Il dato fa da contraltare al costante aumento dell'inflazione sui prezzi al consumo. (Res)