Business news: Italia-Cile: e-commerce, presentato a Santiago l’accordo tra Ice e falabella.com

- E' stato presentato ieri presso l’ambasciata d’Italia a Santiago l’accordo tra Ice e falabella.com, piattaforma leader del commercio elettronico in America Latina, per creare un nuovo spazio virtuale dedicato alla promozione e la vendita on-line di prodotti italiani autentici. L'accordo, riferisce una nota della Farnesina, prevede la creazione dell'Italian Products Digital Pavillion sulla piattaforma Linio.com, marketplace che fa parte di www.falabella.com, per le aziende italiane dei settori abbigliamento e accessori, calzature e pelletteria, cosmetica, occhialeria, gioielleria, articoli sportivi, arredamento e utensileria. Una campagna pubblicitaria verrà realizzata per aumentarne la visibilità in Cile, Colombia, Messico e Perù. (Res)