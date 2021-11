Balcani-Ue: presidente croato Milanovic a “Nova”, più si ritarda su integrazione peggio sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto più l’Unione europea procrastinerà l’integrazione dei Balcani occidentali tanto peggio sarà per i Paesi della regione. Lo ha detto il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, parlando ad “Agenzia Nova” dopo l’incontro al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Quello dell’allargamento dell’Ue ai Balcani è stato, insieme ai rapporti bilaterali tra Italia e Croazia, uno dei temi del colloquio tra Mattarella e Milanovic nel corso della visita di quest’ultimo oggi a Roma. “Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo e soprattutto Albania e Macedonia del Nord sono stati in fila troppo a lungo e tanto più aspetteranno tanto peggio sarà, anche perché potrebbero perdere la motivazione per l’adesione all’Ue”, ha dichiarato il presidente croato osservando che questa “stagnazione” induce ancor più le persone ad emigrare. “I giovani emigrano, ed i giovani sono sempre in prima linea in quanto sono gli avvocati dell’adesione all’Ue. Se si perdono i giovani si perde lo spirito e lo slancio per l’integrazione europea”, ha sottolineato Milanovic secondo cui ogni Paese ha una situazione diversa e individuandone una “particolarmente precaria” in Bosnia Erzegovina. (segue) (Res)