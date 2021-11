Kosovo: ministero Esteri russo, missione Onu nel Paese assicuri sicurezza nostri diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia chiede alla missione della Nato in Kosovo di garantire la sicurezza dei dipendenti della missione russa a Pristina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Facciamo appello alla missione Onu in Kosovo e alla forze internazionali nel Paese in base alla risoluzione 1244 di assicurare la sicurezza e le condizioni necessarie per il lavoro del personale della cancelleria russa a Pristina. Ci aspettiamo garanzie scritte”, ha detto la portavoce. Zakharova ha aggiunto che le azioni di Pristina contro i diplomatici russi non hanno conseguenze sul loro status giuridico come soggetti accreditati alla missione Onu in Kosovo. Ieri la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha annunciato l’espulsione di due diplomatici russi dalla capitale del suo Paese. In precedenza, l’ambasciata russa in Serbia ha fatto sapere che non riconosce la decisione di Pristina e condanna i tentativi di impedire ai diplomatici russi di svolgere le loro attività legittime. (Alt)