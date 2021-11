Serbia: ministro Esteri Selakovic, determinati a custodire la nostra indipendenza politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla questione del Kosovo, il ministro ha osservato che la Serbia è determinata a lottare per i propri interessi nazionali. "Non importa quanto ristretto sia lo spazio di manovra per il nostro Paese. Più è ristretto, maggiore è la nostra determinazione a lottare con tutte le nostre forze per la tutela degli interessi statali in Kosovo, per i diritti dei serbi e delle altre popolazioni non albanesi (che vi abitano), per i diritti della Chiesa serba ortodossa, per preservare il nostro patrimonio religioso, culturale e storico", ha dichiarato Selakovic. (Seb)