Kosovo: manifestazione a Pristina contro condanna "lieve" per caso di abusi sessuali

- Gruppi di manifestanti sono scesi in piazza a Pristina dopo che un Tribunale kosovaro ha condannato un uomo a otto mesi di prigione per aver abusato sessualmente di una 15enne. I manifestanti denunciano che sanzioni lievi come quella inflitta dal Tribunale di Peja/Pec nei giorni scorsi sono un "condono" per la violenza contro le donne. La protesta si è svolta di fronte al Consiglio giudiziario di Pristina ed è stata finalizzata a contestare la decisione presa dal Tribunale lo scorso luglio, su un caso di abusi risalente al 2012, oltre che per sensibilizzare l'opinione pubblica e la giustizia sulla delicata questione. L'uomo condannato ha ammesso la sua colpevolezza ed è stato condannato a otto mesi di carcere, nonostante la legislazione kosovara preveda dai 5 ai 20 anni di prigione per tali reati. I giudici hanno fatto valere le circostanze attenuanti, ovvero l'ammissione di colpevolezza, il pentimento e il fatto che l'autore del reato 21enne non aveva precedenti penali. Il procuratore generale del Kosovo, Aleksander Lumezi, ha intanto chiesto al procuratore di Peja, Agim Kurmehaj, di rivalutare il ruolo svolto nel processo dal magistrato che ha seguito il caso, Lirije Morina, per valutare eventuali provvedimenti disciplinari.(Alt)