Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, avanti con il dialogo per normalizzare i rapporti

- Gli Stati Uniti sostengono il dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha dichiarato ieri l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un'audizione sull'impegno Usa nella regione dinanzi alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense. "Abbiamo chiarito che il dialogo è la forma in cui entrambe le parti, da pari a pari, devono lavorare per risolvere le loro differenze e normalizzare le relazioni, idealmente attraverso il riconoscimento reciproco", ha detto Escobar ribadendo il sostegno all'inviato dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Seb)