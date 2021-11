Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, avanti con il dialogo per normalizzare i rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo è la forma attraverso la quale si può trovare una soluzione. Sosteniamo fortemente gli sforzi di Lajcak, dal nostro punto di vista siamo qui per aiutare le due parti a rispettare gli accordi raggiunti. Nel frattempo, anche se non siamo parte del dialogo, stiamo ancora lavorando a stretto contatto con Lajcak per rendere entrambe le parti flessibili e pragmatiche, orientate verso una soluzione", ha sottolineato Escobar secondo quanto riferisce il quotidiano serbo "Blic". L'inviato Usa ha poi espresso sostegno all'iniziativa Open Balkans lanciata da Serbia, Albania e Nord Macedonia per una libera circolazione nella regione di persone, merci, servizi e capitali. (segue) (Seb)