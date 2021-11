Difesa: "The Economist", corsa della Serbia agli armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Russia e Bielorussia hanno dato loro 10 Mig-29, la Russia ha anche dato 30 carri armati e mezzi corazzati. (I serbi) hanno anche comprato un moderno sistema di difesa aerea da questo Paese. Hanno comprato droni da combattimento dai cinesi, i russi hanno venduto loro elicotteri, i francesi ha venduto loro missili terra – aria", scrive il settimanale ricordando anche che il ministero della Difesa serbo ha annunciato che sono in corso dei negoziati con Airbus per l'acquisto di aerei da trasporto ed elicotteri. È stato annunciato inoltre, sempre secondo l'"Economist", che sono in corso trattative con Israele per l'acquisto di missili anticarro e con la Turchia per dei droni. La Serbia, afferma l'articolo, spende circa il 2 per cento del suo Prodotto interno lordo in armamenti, ovvero più di Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia del Nord messi insieme. (Seb)