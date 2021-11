Business news: Cile, passa in commissione progetto legge su quarto prelievo anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari costituzionali del Senato del Cile ha approvato il progetto di riforma costituzionale presentato dall'opposizione che autorizza un quarto prelievo anticipato dai fondi pensione privati (Afp). Il testo è stato votato con la formula generale, una procedura che lo sottoporrà a un doppio iter che vedrà una prima votazione da parte della Camera alta sul testo nel suo complesso che, se approvato, dovrà tornare in commissione per essere analizzato anche in particolare, articolo per articolo. L'ultima e definitiva votazione in Senato slitterebbe inesorabilmente in questo modo a dopo le elezioni del 21 novembre, un'eventualità che ha irritato non poco i promotori del progetto. Il senatore della Democrazia Cristiana, Francisco Huenchumilla, tra i membri della commissione che hanno votato a favore, ha dichiarato che si è trattato di uno stratagemma del governo per "eludere le responsabilità" di fronte agli elettori. (Res)