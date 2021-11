Business news: Argentina, ministro Economia Guzman esclude svalutazione moneta imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha escluso una prossima svalutazione della moneta locale, il peso argentino, così come pronosticano diversi attori del mercato. "Oggi l'Argentina ha un saldo commerciale attivo con le esportazioni in crescita e la Banca centrale sta comprando divisa in dollari per aumentare le riserve e incrementare la sua resilienza, non ci sarà una svalutazione", ha affermato Guzman domenica in un dibattito sulla questione del debito. Il ministro ha scongiurato in questo modo un'ipotesi che gli analisti e i principali attori del mercato considerano come probabile fissandone l'avvento a dopo le elezioni legislative del 14 novembre. Ad alimentare i sospetti di una prossima svalutazione, secondo questi ultimi, è la breccia sempre più ampia che, nel contesto delle rigide restrizioni in vigore al mercato dei cambi, si registra tra la quotazione ufficiale del dollaro e quella del mercato nero, con uno scarto che ha raggiunto quasi il 100 per cento. (Res)