G20: India, premier Modi parte per Glasgow “dopo un proficuo vertice”

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è appena partito per Glasgow, nel Regno Unito, per partecipare alla 26ma Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o Cop26, “dopo un proficuo vertice del G20 a Roma”. Lo ha dichiarato lui stesso su Twitter. “Durante il vertice, siamo stati in grado di elaborare deliberazioni su questioni di importanza globale come la lotta alla pandemia, il miglioramento dell’infrastruttura sanitaria, il rafforzamento della cooperazione economica e la promozione dell’innovazione”, ha scritto. Il premier indiano oggi ha partecipato alle sessioni “Cambiamento climatico e ambiente” e “Sviluppo sostenibile”. Inoltre, a margine dell’evento principale, è intervenuto a un summit sulla resilienza delle catene di approvvigionamento convocato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sottolineando tre aspetti: l’affidabilità, la trasparenza e la tempistica. Il leader di Nuova Delhi, inoltre, ha dichiarato che l’India, già fonte affidabile nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie informatiche e dell’industria farmaceutica, desidera partecipare anche alla filiera della tecnologia pulita. Anche ieri, nel suo intervento alla sessione “Economia globale, salute globale” del vertice dei leader del G20, Modi ha sottolineato il ruolo dell’India come “hub manifatturiero affidabile” e “farmacia del mondo”, annunciando che il Paese produrrà più di cinque miliardi di dosi di vaccini anti-Covid il prossimo anno e sollecitando il riconoscimento dei vaccini indiani da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, ha sostenuto l’accordo sull’aliquota minima del 15 per cento per l’imposta sulle società, rivendicando di averla suggerita lui stesso nel 2014. (segue) (Res)