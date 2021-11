G20: India, premier Modi parte per Glasgow “dopo un proficuo vertice” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata odierna è stata dedicata anche a colloqui bilaterali, come riferito dal ministero degli Esteri indiano. Modi ha incontrato l’omologo spagnolo, Pedro Sanchez, con cui ha parlato dei crescenti legami commerciali e di investimento, ricordando anche la recente firma del contratto di compravendita di 56 velivoli C295 da Airbus Spagna, 40 dei quali saranno prodotti in India in collaborazione con Tata Advanced Systems; dello sviluppo di nuove aree di cooperazione bilaterale, ad esempio nella mobilità elettrica, nella tecnologia pulita, nei materiali avanzati, nelle infrastrutture e nella difesa; dei rapporti India-Unione europea. Modi ha poi avuto occasione di ringraziare la cancelliera uscente della Germania, Angela Merkel, per la sua leadership non solo nazionale ma globale ed esprimerle i suoi auguri per il futuro. I due leader hanno ribadito l’impegno nel partenariato strategico e nel suo approfondimento. Infine, Modi ha incontrato il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, con cui si è congratulato per il prossimo turno di presidenza del G20, dopo quello italiano e prima di quello indiano. Il leader dell’India ha assicurato a Giacarta stretta collaborazione. Entrambi i leader si sono impegnati a rafforzare il commercio e gli investimenti. (segue) (Res)