Business news: Perù, ministro Economia, nazionalizzare gas Camisea non significa statalizzare l’attività privata

- Nazionalizzare il gas del giacimento di Camisea, uno dei giacimenti di gas più importanti del continente americano, “non significa in alcun modo statalizzare l’attività privata”. Lo ha detto il ministro delle Finanze del Perù, Pedro Francke, commentando le dichiarazioni del presidente Pedro Castillo, il quale ha rilanciato la possibilità di nazionalizzare il gas del giacimento di Camisea. “Nazionalizzare il gas di Camisea significa metterlo al servizio dei peruviani e, in particolare, dei nostri connazionali del sud. Non significa in alcun modo nazionalizzare l'attività privata. La massificazione del gas a beneficio di tutti i peruviani è il nostro impegno”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. (Res)