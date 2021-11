Business news: Brasile-Russia, conclusi lavori commissione intergovernativa di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Esteri del Brasile, ambasciatore Fernando Simas Magalhaes, e il viceministro dello Sviluppo economico della Federazione Russa, Vladimir Ilyichev, hanno presieduto insieme l'11ma commissione intergovernativa Brasile-Russia per la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnologica (Cic), tenutasi presso il ministero degli Esteri di Brasilia il 25 e 26 ottobre. Lo riferisce lo stesso ministero brasiliano, sottolineando che "l'incontro ha consentito di valutare i progetti di cooperazione bilaterale in corso e di prospettare nuove iniziative congiunte, al fine di rafforzare il partenariato strategico russo-brasiliano, istituito nel 2000. Il lavoro è stato svolto nei settori della cooperazione economica, commerciale e industriale, oltre che agricola, scientifica, tecnologica, tecnico-militare e nel campo dell'energia", si legge in una nota del ministero. (Res)