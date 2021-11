Business news: Cile, Edf svilupperà il suo più grande parco solare nel deserto di Atacama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) svilupperà il suo più grande parco di energia solare nel deserto di Atacama, in Cile. Lo riferisce il quotidiano francese "La Tribune", spiegando che la struttura di estenderà su 400 ettari e sarà in grado di coprire il fabbisogno di 1,2 milioni di abitanti dalle 8 alle 18. Il progetto ha un costo complessivo di 843 milioni di euro. Edf e il gruppo energetico cileno Ame finanzieranno il 20 per cento dei fondi propri e l'80 per cento del debito gestito da un gruppo di banche. L'infrastruttura permetterà di "risparmiare 280 mila tonnellate di Co2" che equivalgono a "120 mila automobili ritirate dalle strade", spiega Philippe Castanet, direttore della regione Americhe di Edf. (Res)