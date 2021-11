Business news: Italia-Messico, Della Vedova incontra vice ministro Esteri Zuniga, "America Latina strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova ha partecipato, insieme a Maximiliano Reyes Zuniga, vice ministro degli Affari esteri del Messico, al webinar "Il Messico e l'agenda globale in America Latina", organizzato dal Centro studi di politica internazionale (CeSPI) con la partecipazione anche del presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino. "È interesse dell'Europa e dell'Italia porre più attenzione nei rapporti con l'America Latina in prospettiva strategica, economica, di ricerca e di confronto sui temi epocali che riguardano il mondo intero - ha detto il sottosegretario –. Se vogliamo essere davvero europeisti e atlantisti dobbiamo considerare lo spazio geografico dell'Atlantico in verticale, non solo in orizzontale, e, quindi, guardare ai Paesi dell'America Latina come partner di grande importanza". (Res)