Business news: Messico, stime preliminari luglio-settembre, pil a -0,2 per cento su trimestre

- Nel terzo trimestre del 2021 l'economia del Messico ha registrato una contrazione dello 0,2 per cento sul periodo precedente, interrompendo una striscia - pur calante - di risultati positivi. "Il prodotto interno lordo ha interrotto la sua ripresa facendo registrare il primo calo trimestrale da dopo la pandemia", ha scritto il presidente dell'istituto statistico Inegi, Julio Santaella, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il calo, descritto dalla stima preliminare pubblicata oggi, è determinato dal -0,6 per cento su trimestre del settore terziario, non colmato dallo 0,7 per cento registrato tanto dall'agroalimentare quanto dal manifatturiero. Il dato, che dovrebbe essere confermato il 25 novembre, descrive su anno un incremento del 4,8 per cento. La flessione chiude una striscia di risultati positivi inaugurata nel terzo trimestre del 2020 (+12,5 per cento), il primo dopo la riapertura delle attività chiuse a causa della pandemia. Una corsa che avrebbe rallentato al 3,2 per cento nel periodo ottobre-dicembre 2020, per poi scendere allo 0,8 per cento nel primo trimestre del 2021 e risalire all'1,5 per cento nella finestra aprile-giugno. (Res)