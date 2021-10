G20: Lamorgese, superata prova sicurezza, ottimo gioco di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a tutte le componenti del sistema sicurezza per l’ottimo gioco di squadra che ha assicurato l’ordinato e sereno svolgimento del vertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi del G20. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Abbiamo affrontato una prova molto impegnativa – ha aggiunto la responsabile del Viminale - che è stata superata grazie anche a un’attenta programmazione delle attività e dei servizi, condivisa in sede di Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e con un livello eccellente di coordinamento e di raccordo tra tutte le forze in campo, sia nella fase di prevenzione sia in quella di controllo e di vigilanza del territorio. In un fine settimana complesso per la gestione dell’ordine pubblico - ha concluso il ministro dell’Interno - desidero esprimere il mio sincero e riconoscente apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli uomini e le donne delle Forze di polizia, delle Forze armate e delle Polizie locali che presidiano le nostre città e che, in particolare a Roma, hanno garantito con efficienza e professionalità la sicurezza dei leader del G20 e delle loro delegazioni”.(Com)