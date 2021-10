G20: Draghi saluta Merkel, faremo tesoro della sua eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faremo tesoro dell’eredità della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha salutato la cancelliera alla sua ultima partecipazione al summit del G20. "Vorrei aggiungere un ringraziamento speciale ad Angela Merkel, per la quale questo è l'ultimo vertice del G20 come cancelliera tedesca dopo 16 anni di servizio. La cancelliera Merkel è stata una vera paladina del multilateralismo e dell'ordine internazionale fondato sulle regole. Il suo equilibrio, la sua leadership e la sua determinazione nel creare consenso sono stati inestimabili per questo gruppo. Faremo tesoro della sua eredità per molto tempo. Cara cancelliera, cara Angela, grazie", ha affermato Draghi porgendo un mazzo di fiori per salutare Merkel.(Res)