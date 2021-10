G20: Draghi incontra ministro cinese Wang, riavviare dialogo su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del Vertice G20 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, il colloquio si è concentrato sulle prospettive della collaborazione bilaterale, sui rapporti tra Ue e Cina, sull’opportunità di riavviare il dialogo in materia di diritti umani. Sono state affrontate anche le principali questioni multilaterali e regionali, in particolare la stabilità e la sicurezza nell’area dell’Indo-Pacifico e la crisi in Afghanistan. (Res)