Business news: Brasile, analisti Banca centrale riducono stima crescita Pil 2021 al 4,9

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con una crescita dell'economia pari al 4,97 per cento del prodotto interno lordo (pil). Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel rapporto settimanale "Focus" elaborato sul parere di oltre cento istituzioni finanziarie del paese pubblicato il 25 ottobre. Il dato è in calo rispetto a quanto stimato la scorsa settimana, quando gli analisti prevedevano un'espansione del 5,01 per cento, e rispetto a quattro settimane fa, quando la proiezione era del 5,04 per cento. Anche per il 2022 gli analisti del mercato finanziario hanno rivisto la stima al ribasso portandola all'1,40 per cento, rispetto all'1,50 previsto una settimana fa e rispetto all'1,57 stimato quattro settimane fa. (Res)