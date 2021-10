Business news: Brasile, Bolsonaro conferma fine pagamento del bonus Covid, "i conti sono al limite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato che il pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus non sarà prorogato ulteriormente. Il pagamento degli assegni per l'anno 2021, inizialmente previsto da aprile a luglio era già stato prorogato fino a ottobre. Tuttavia, secondo il capo dello stato non ci sono più le condizioni economiche per poter proseguire con gli aiuti di stato. "Alcuni dicono che sono senza cuore. Molte persone vogliono che continuiamo a pagare il bonus, ma fino a quando? Purtroppo la nostra capacità di indebitamento è compromessa e i nostri conti sono al limite" ha dichiarato nel corso di una intervista radiofonica. (Res)