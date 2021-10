G20: Di Maio, da summit di Roma nuovo patto persone, Stati, generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma abbiamo lanciato un nuovo patto tra persone, Stati e generazioni. Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando il summit del G20 che si è concluso oggi. "Sul clima, come ha ribadito il presidente Draghi, abbiamo fatto passi in avanti molto ambiziosi. Insieme, con questa intesa, abbiamo nuovi obiettivi da raggiungere: 70 per cento di vaccinati entro il 2022; tassazione del 15 per cento sulle transazioni internazionali; 100 miliardi per la transizione ecologica dei Paesi più fragili; neutralità carbonica entro metà del secolo; piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030", ha scritto Di Maio. "E' chiaro a tutti che la collaborazione tra Stati mostrata qui al G20 dovrà andare avanti, con la massima lealtà e trasparenza. Oggi abbiamo posto le basi per farlo e non era scontato. È stato sancito anche l’impegno del G20 a valorizzare il ruolo delle donne in ogni processo decisionale, altro tassello fondamentale per essere protagonisti, senza discriminazioni, delle sfide globali", ha proseguito. "Continuiamo a fare ogni sforzo per migliorare ancora il nostro sistema internazionale di commercio e investimenti, lavorando per uno sviluppo sostenibile e una crescita equa. Solo attraverso un approccio multilaterale saremo all’altezza delle scelte da fare con urgenza per il bene dei nostri Paesi. L’Italia c’è", ha concluso Di Maio. (Res)