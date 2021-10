Iran: Biden, Usa continuano a subire decisioni Trump di lasciare accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a subire la “pessima” decisione dell’amministrazione guidata da Donald Trump di uscire dall’accordo sul nucleare con l’Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando in conferenza stampa al termine del summit del G20 di Roma. “Continuiamo a soffrire per le pessime decisioni prese dal presidente Trump per ritirarsi dal Jcpoa (Piano d'azione globale congiunto)”, ha detto Biden. Alla domanda se la sua amministrazione risponderà se l'Iran dovesse lanciare attacchi utilizzando dei droni, Biden ha detto: "Continueremo a rispondere".(Res)