Business news: Messico, verso tariffa unica nazionale sull'elettricità con riforma costituzionale energia

- Una volta approvata la riforma costituzionale del sistema energetico il Messico o stabilirà una tariffa unica per l'elettricità in tutto il Paese per favorire uno sviluppo uniforme dell'industria. Lo ha detto Manuel Bartlett, direttore generale della compagnia energetica pubblica Cfe (Comision federal de electricidad) nel corso di un'audizione parlamentare rilanciata dai media locali. Si cercherà di stabilire "una tariffa unica su tutto il territorio nazionale, dal momento che i differenti costi locali" stabiliti dall'agenzia di regolazione rappresentano un problema per la competitività del Paese, ha detto Bartlett segnalando che le imprese tendono a stabilirsi dove ci sono costi minori e lasciando "scoperte" altre zone. Il direttore generale ha poi assicurato che si cercherà di calmierare la politica dei prezzi. "Le tariffe non saliranno mai sopra l'inflazione, tre anni di costi stabili nonostante la situazione attuale del mercato. Se non si approva la riforma continueremo a mantenere le tariffe basse, non ci sono dubbi al proposito"; ha sottolineato. La proposta di riforma che assegna alla Cfe una posizione di vantaggio sulle imprese private ha suscitato un acceso dibattito nel Paese. (Res)