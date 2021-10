Business news: Colombia, assegnati 11 progetti nell'energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha assegnato 11 progetti nel solare in un’asta sulle rinnovabili tenuta lo scorso 26 ottobre. I progetti, riferisce il quotidiano “El Colombiano”, hanno una capacità installata di 796,3 Mw per un investimento totale di 3,3 mila miliardi di pesos colombiani (circa 754 milioni di euro). La somministrazione di energia inizierà a partire da gennaio 2023. I nuovi progetti solari si trovano in nove dipartimenti del Paese: Antioquia (1), Caldas (1), Tolima (1), Cundinamarca (1), Magdalena (1), Atlántico (1), Meta (1), Córdoba (2) e Norte de Santander (2). Ad aggiudicarsi i progetti sono state nove compagnie, tra cui alcune nuove al mercato della generazione colombiano, come la francese Edf, Canadian Solar, la britannica Tw Solar o la spagnola Solarpack. Con questi nuovi progetti la Colombia arriva a 2.878 Mw di capacità installata nell’eolico e nel solare. (Res)