G20: Macron, solo con cooperazione si batte Covid

- Solo la cooperazione permette di vincere veramente la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del G20 di Roma. "Abbiamo consolidato diversi progressi in questo G20", ha spiegato il capo dello Stato francese. "Prima di tutto – ha continuato Macron – sul fatto che i Paesi condividano in modo trasparente le informazioni sulla condivisione e la consegna di dosi". Il presidente francese ha poi ricordato che ad oggi Parigi ha dato 67 milioni di dosi del vaccino al meccanismo Covax. Se tutti i paesi del G20 facessero come la Francia "saremo in grado di mantenere gli obiettivi di vaccinazione pe la fine dell'anno 2021", ha spiegato il capo dello Stato.(Res)