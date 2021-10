G20: Draghi, superata tendenza all'unilateralismo della presidenza Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, e in particolare durante il vertice G20 di Roma, è stata superata la tendenza all'unilateralismo che aveva provocato numerose "discussioni" durante la presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa conclusiva del summit. Secondo il capo del governo italiano, i meccanismi multilaterali sono ancora attuali ma devono aggiornarsi e, in alcuni casi come quello dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), devono essere profondamente riformati. Tuttavia, "qualche anno fa era prevalsa la convinzione che questi mutamenti dovessero esser fatti unilateralmente: un Paese metteva dazi, un altro rispondeva, l'Omc era esautorata". "Durante questo vertice si è arrivati a un superamento di tante discussioni della presidenza Trump. Questo processo non può che essere graduale, ma la linea di direzione è molto positiva", ha osservato Draghi ricordando anche l'accordo tra Usa e Unione europea sui dazi sull'acciaio. (Res)