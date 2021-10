G20: Draghi, sempre esistite tensioni ma serve volontà di lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono sempre dei quadranti di tensioni ma ciò che non deve mai mancare è la volontà di lavorare insieme. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “È l’unica cosa che si può fare. Quando si afferma la capacità di lavorare insieme in un’area giustamente gli si rende merito. Ovviamente ci sono quadranti con delle tensioni, ma ci sono sempre stati. Perché ritenere necessariamente che non riusciremo a superare questa tensione?”, ha detto Draghi, citando un vecchio articolo del “Newyorker” sulle relazioni fra Cina e Stati Uniti che parlava di relazioni basate sul concetto “fight-fight” e “talk-talk”. “È quello che accade in ogni quadrante di tensione se si mantiene fissa la volontà di lavorare insieme”, ha detto Draghi. (Res)