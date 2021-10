G20: Draghi, auguro ogni successo alla Cop26 e al premier Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguro ogni successo alla Cop26 e al premier britannico, Boris Johnson. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “Credo che ci sia ancora margine per progredire. Sicuramente avremo delle novità sul fronte del contributo del settore privato al finanziamento della lotta al cambiamento climatico. Sono numeri stratosferici: si parla di 140 trilioni di dollari e sono numeri che chiedono una risposta dei governi in termini di politiche per incentivare la transizione”, ha detto Draghi. “Il settore pubblico ha dimostrato un’altra capacità: utilizzare meccanismi mai usati per il clima, ma sfruttati per la crisi del debito o stabilizzare le economie dei Paesi emergenti durante le crisi, e molti di questi strumenti oggi sono stati dirottati verso il clima. Il settore privato può fare la stessa cosa moltiplicata per un fattore molto grande purché le politiche di carbon pricing, le politiche di trasferimento tecnologico, si allineino effettivamente con questi obiettivi. A quel punto la massa di risorse che si può mobilizzare è gigantesca”, ha detto Draghi. (Res)