G20: Bonetti, impegno su parità di genere è risultato storico

- L’impegno dei leader dei Paesi G20 sull’empowerment delle donne e la parità di genere "è un risultato storico e inedito per la comunità internazionale". Lo sottolinea in una nota la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti. "È la strada nuova che l’Italia, con il presidente Draghi, ha voluto tracciare per lo sviluppo globale: dopo Santa Margherita Ligure, d’ora in poi ogni G20 avrà una Conferenza ministeriale sull’empowerment delle donne, e a partire dal risultato di oggi andrà avanti il lavoro delle prossime presidenze del G20, con un impegno strutturale e trasversale per le donne, risorse e un monitoraggio costante. Parità di genere e empowerment femminile - conclude - sono assi strategici per uno sviluppo davvero sostenibile per tutte e per tutti: da Roma oggi parte un nuovo futuro per le donne nel mondo, da qui ripartiamo tutti insieme".(Com)