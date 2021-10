Brexit: Johnson, posizione immutata su disputa con Francia per diritti di pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non ha cambiato la sua posizione nella disputa con la Francia sui diritti di pesca. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa al termine del summit del G20 a Roma. Il premier britannico si è detto "perplesso" dopo aver appreso che Parigi avrebbe voluto "punire" Londra per aver lasciato l'Ue. "Sulla pesca, vi dico che la mia posizione non è cambiata", ha sottolineato Johnson rispondendo ad una domanda sull'esito dell'incontro avuto a Roma con il presidente francese Emmanuel Macron. "Devo dire che ero perplesso nel leggere una lettera da parte di Macron con la quale veniva chiesta esplicitamente la punizione del Regno Unito per aver lasciato l'Ue", ha spiegato.(Res)