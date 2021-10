G20: Draghi, papa Bergoglio è un alleato di tutto ciò che riguarda il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Bergoglio è un alleato non solo del G20 ma su tutto ciò che concerne il clima e la conservazione dell’ambiente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “Ci ricordiamo l’enciclica Laudato si. In questo senso il G20, nelle nostre limitate possibilità, credo sia andato in quella direzione e credo che veramente da tutti gli interventi traspariva la preoccupazione, da un lato, la necessità d’agire, dall’altro, la consapevolezza che tutto ciò che si fa su questo fronte” è fondamentale, ha detto Draghi. (Res)